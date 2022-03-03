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Факти / Світ / Світові новини

Путін не може чинити агресію. 38 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Борис Джонсон

38 країн світу звернулися до Міжнародного кримінального суду через варварське вторгнення Росії до України.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За його словами, це найбільш чисельне звернення в історії.

– Наразі чітко зрозуміло, що Путін не може безкарно вчиняти такі жахливі дії, – додав Борис Джонсон.

Уже тиждень в Україні триває війна. Росія незаконно вторглася на територію країни з різних напрямків та регулярно обстрілює мирні міста. Через це гинуть не лише військові, які відважно чинять опір, а й звичайні українці.

Світова спільнота об’єдналася навколо України та рішуче засуджує варварські дії агресора. Київ отримує допомогу зброєю, грошима, гуманітаркою. Крім того, до наших захисників приєднуються добровольці з інших країн.

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Українців закликають зберігати спокій, довіряти лише перевіреній інформації та без нагальної потреби не полишати свої сховища.

Фото: Depositphotos

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