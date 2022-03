38 країн світу звернулися до Міжнародного кримінального суду через варварське вторгнення Росії до України.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За його словами, це найбільш чисельне звернення в історії.

Уже тиждень в Україні триває війна. Росія незаконно вторглася на територію країни з різних напрямків та регулярно обстрілює мирні міста. Через це гинуть не лише військові, які відважно чинять опір, а й звичайні українці.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.

We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022