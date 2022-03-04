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Тільки Росія відповідальна за гуманітарну катастрофу в Україні – німецький європарламентар

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Тільки Росія відповідальна за гуманітарну катастрофу в Україні – німецький європарламентар

Спроби керівництва Кремля ініціювати гуманітарну допомогу українцям після бомбардування міст України виглядають цинічно. Тільки Путін та керівництво Росії відповідальні за гуманітарну катастрофу, – про це в коментарі УНІАН заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини Міхаель Галлер.

– Звісно, лише Росія і ніхто інший є причиною гуманітарної катастрофи в Україні, це лише їх відповідальність і їх параноїдального лідера. Вони думають, що ми не розуміємо, що відбувається, але ми все чудово розуміємо. Ви вбиваєте тисячі людей, руйнуєте будівлі, а потім приїжджаєте з гуманітарною допомогою. Це цинічно, але цілком відповідає російському мисленню та їхнім вчинкам, – заявив політик.

– Населення Росії перебуває під повним контролем російської пропаганди та фейкових новин. Так, багато хто вже інформований щодо того, що є насправді, але водночас дуже багато тих, хто не знає. Якби ж усі росіяни знали про те, що відбувається на вулицях, про звірства та неподобства, але їм роками промивали мізки, готували до всієї цієї нісенітниці, яку ллє їх пропаганда. Так, завдання складне, але вони прокинуться, як німці після війни, багато хто тоді міг знати правду, але не хотіли. Але правда вийде назовні, і ми сподіваємося, їх лідер буде повалений, – підсумував Міхаель Галлер.

Джерело: УНІАН

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