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Воєнні злочини РФ в Україні: у Гаазі стартувало розслідування

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Воєнні злочини РФ в Україні: у Гаазі стартувало розслідування

Трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів Росії під час вторгнення в Україну.

Про старт розслідування справи про можливі військові злочини, скоєні РФ в Україні, повідомив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан.

За його словами, він уже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.

– Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, які підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та ляжуть в основу розслідування, – зазначив Хан.

39 держав-учасниць вже звернулися до суду, щоб розпочати активні розслідування.

Джерело: ZEIT ONLINE

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