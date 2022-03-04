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Наступні дні будуть складними: НАТО попереджає, що РФ введе в Україну важче озброєння

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Наступні дні будуть складними: НАТО попереджає, що РФ введе в Україну важче озброєння

Наступні декілька днів війна в Україні, ймовірно, стане важчою, аніж була раніше. РФ готує до введення в нашу країну важче озброєння.

Із такою інформацією 4 березня виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки Збройні сили Росії вводять тяжче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні, – заявив він.

Про яке саме озброєння йдеться, Єнс Столтенберг не повідомив.

Нагадаємо, що також генеральний секретар НАТО пояснив, чому над Україною не створюється безпольотна зона, яка могла би захистити нашу державу від агресії Путіна.

За його словами, станом на 4 березня не всі країни-союзники дали згоду на ухвалення такого рішення.

Відповідаючи на запитання українських журналістів, чи може Альянс переглянути свою позицію, Єнс Столтенберг натякнув, що це, скоріше за все, неможливо.

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