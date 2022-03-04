Представники Придністров’я хочуть незалежності на тлі заявки Молдови на вступ до ЄС

Представники невизнаного Придністров’я заявили про наміри оголосити свою незалежність.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, такою була реакція “республіки” на офіційну заявку Молдови на вступ до ЄС, яку було подано 3 березня.

– Рішення молдовської влади означає готовність до передачі суверенітету Молдови наднаціональним органам у Брюсселі та перехід до остаточного військово-політичного та економічного освоєння території Молдови Заходом, – йдеться у поширеній заяві.

Наміри Молдови вступити до Євросоюзу, на думку МЗС невизнаного Придністров’я – це остаточна крапка у спробах врегулювання їхнього конфлікту.

Зазначається, що представники Придністров’я уже звернулися із відповідним поданням до посередників, серед яких – ОБСЄ та ООН.

Джерело: NewsMaker