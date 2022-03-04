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Російського олігарха Михайла Вотфорда знайшли мертвим у Лондоні – ЗМІ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Вотфорд

Російського олігарха українського походження Михайла Вотфорда знайшли повішеним у гаражі його маєтку неподалік Лондона. Про це повідомляє британське видання Daily Mail з посиланням на The Sun.

66-річного енергетичного магната українського походження знайшов повішеним садівник у його маєтку Вентворт у Вірджинії-Вотер, графстві Суррей, у понеділок.

Поліція вважає смерть Вотфорда “незрозумілою”, але не підозрілою.

Друг сім’ї повідомив ЗМІ, що збіг часу його смерті та вторгнення РФ в Україну “не випадкове”. Інше джерело газеті The Sun заявило, що смерть Вотфорда “викликає питання” після інших підозрілих смертей громадян Росії.

Також час смерті співпав із заявою прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про намір оприлюднити повний список людей, пов’язаних із режимом Володимира Путіна, та запровадженням санкцій.

Михайло Вотфорд уроджений Михайло Толстошея народився у 1955 році в Україні. Він розбагатів на нафті та газі. На початку 2000-х переїхав до Британії, де займався нерухомістю.

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Джерело: Daily Mail

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