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Допоміг Борис Джонсон: Бразилія буде приймати біженців з України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зателефонував президентові Бразилії Жаїру Болсонару, щоб обговорити російське вторгнення в Україну.

Британський лідер нагадав президенту Болсонару, що Бразилія була життєво важливим союзником під час Другої світової війни, і що голос бразильського лідера дуже важливий у цей момент.

Представник прем’єра Джонсона сказав, що обидва лідери погодилися вимагати термінового припинення вогню і погодилися з тим, що мир має перемогти.

Прем’єр-міністр додав, що в Україні вбивають невинних цивільних осіб і руйнують міста, і світ не може дозволити агресії президента РФ Путіна продовжуватись.

Після розмови британського та бразильського лідера стало відомо, що Бразилія видаватиме гуманітарні візи українським біженцям.

Це випливає із президентського указу Жаїра Болсонару, завдяки якому громадянам України та особам без громадянства, переміщеним внаслідок війни в Україні, дозволено жити та працювати у Бразилії з гуманітарної візи.

Згідно з документом, заявники повинні отримати 180-денну тимчасову візу протягом 90 днів після прибуття, яка потім матиме право на продовження до тимчасової резидентської візи на строк до двох років, після чого заявники можуть подати заяву на отримання постійної посвідки на проживання.

Заявники мають подати заяву на отримання візи до 31 серпня, йдеться у розпорядженні.

“Нейтралітет” Бразилії

Раніше президент Болсонару уникав осуду чи санкцій щодо Росії, натомість заявляючи, що Бразилія займає нейтральну позицію.

Він стверджував, що санкції вплинуть на бразильську економіку, вказуючи на те, що сільське господарство країни залежить від російських добрив.

Так, під час щотижневого виступу в соціальних мережах у четвер Жаїр Болсонару сказав, що Бразилія залишається в урівноваженій позиції, і вони не мають можливості розв’язати цей конфлікт.

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Джерела: CNN, CNN

Фото: Dreamstime

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