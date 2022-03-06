Громадянам України, які шукають тимчасовий прихисток у Польщі, не потрібно реєструватися у пунктах приймання біженців. Польща готова приймати українців, які прибули до країни у пошуках захисту та безпеки.

Перетин кордону з Польщею: правила та пункти пропуску

Польща спростила правила перетину державного кордону для біженців з України. Тепер не потрібно мати візу та закордонний паспорт, щоб поїхати до Польщі. Достатньо мати з собою документ, який посвідчує особу. Громадяни мають можливість прибути на територію країни через понад десяток пунктів пропуску.

Статус біженця у Польщі – як отримати

Нашим громадянам не потрібно подавати клопотання до Управління у справах іноземців чи прикордонної служби. Це стосується також українців, в яких завершився термін дії документів, які дають дозвіл на проживання у Польщі.

За бажанням громадяни можуть звернутися до рецепційного центру, в якому нададуть інформацію про перебування на території Польщі, їжу, воду, медичну допомогу та місце для ночівлі.

Подати заяву про надання притулку може доросла особа або дитина, яка перебуває під опікою дорослого. Проте немає спеціальної форми, тому житло можуть надати на прохання іноземця. Документ повинен містити:

дані заявника або дані особи, від імені якої виступає заявник (наприклад, дружина, дитина);

зазначення країни походження заявника;

опис подій, що стоять за поданням прохання про надання притулку.

Необхідно здати відбитки пальців та додати до заяви фотографію. Клопотання про надання притулку розглядає Управління у справах іноземців, але документ необхідно подати консулу Республіки Польщі в Україні або до прикордонної служби.

Де шукати житло та прихисток

Польща надасть тимчасове житло для людей, яким довелося втекти з України через масштабний збройний напад Росії.

Якщо у вас немає оселі у Польщі, тоді ви зможете отримати всю інформацію у пунктах приймання біля державного кордону. За необхідності польські лікарі надаватимуть українцям безкоштовну медичну допомогу.

Крім того, у Польщі працює безкоштовна інформаційні лінія для громадян України за номером: +44 222 309 900. Вона доступна українською, російською та англійською мовами.

Які документи потрібні

Для перетину кордону Польщі зараз не потрібні закордонні паспорт чи віза. Достатньо мати з собою документ, який посвідчує вашу особу. Крім того, не потрібні додаткові документи для домашніх улюбленців, яких ви братимете з собою.

У Польщі зараз лояльно ставляться до українців, які залишилися без домівки через збройну агресію Росії. За необхідності волонтери зможуть вам підказати, куди ви можете звернутися, якщо виникне необхідність у документах.

Скільки можна перебувати у Польщі

Українці можуть перебувати у Польщі до того часу, поки не завершиться війна або активні бойові дії російських військ. Звісно, ніхто не виганятиме з країни, якщо в Україні буде небезпечно. Проте у притулку можуть відмовити після завершення війни.

Це стосується навіть людей, в яких завершився термін документів для тимчасового перебування у Польщі. За необхідності ви можете звернутися до прикордонної служби, в якій пояснять, що потрібно робити.

Корисні контакти

У Центрі громадського здоров’я зібрали корисні контакти організацій та ініціатив, які допомагають біженцям з України. Серед них:

юридична допомога;

екстрені контакти;

центри підтримки біженців;

ресурси підтримки біженців;

пожертвування.

Якщо ви ще не виїхали або якраз у дорозі, ви можете звернутися до волонтерів, які допоможуть знайти вам тимчасове житло та необхідні речі.