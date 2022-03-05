Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну із Росією. Про це він заявив в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

Водночас Блінкен відмовився прогнозувати, як довго триватиме війна.

За його словами, український народ є дуже стійким.

– Якщо Москва має намір якимось чином спробувати повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 млн українців так чи інакше відкинуть це, – сказав Блінкен.

Він зазначив, що війна вже йде не так, як це планував російський президент Володимир Путін. Запеклий опір ЗСУ продовжує перешкоджати просуванню російських військ.

Читайте Блінкен та Кулеба обговорили додаткові потреби безпеки України

За словами Ентоні Блінкена, міжнародна спільнота готова зробити все можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити “болісний тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну вибору, яку розпочав Володимир Путін”.

На запитання, чи він переконаний, що Україна може перемогти, Блінкен відповів: З часом, безумовно.

– Я не можу вам сказати, як довго це триватиме. Я не можу вам сказати, скільки часу це займе, – сказав Блінкен.

А ще держсекретар висловив занепокоєння ескалацією.

– Це те, на чому ми зосереджені. Тому що єдине, що може бути гірше за війну, яку стримує Україна, — це та, яка ще більше загострюється і виходить за її межі, – сказав Ентоні Блінкен.

Він заявив, що російські війська використовують дедалі жорстокіші методи проти мирних жителів України – знищують критичну інфраструктуру, і як наслідок багато українців позбавлені води, електрики, тепла.

На запитання, чи США домагатимуться зміни керівництва Москви, щоб покласти край вторгненню, Ентоні Блінкен відповів, що Сполучені Штати цього не домагаються – саме російський народ має визначити своє керівництво.