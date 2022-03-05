Влада міста Лейпциг (Німеччина) пропонує українцям, які вимушено покинули свою домівку через війну, допомогу.

Вона організовується та координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством.

Які перші кроки перебування українця у Лейпцигу

Реєстрація в бюро з обслуговування громадян.

Пошук квартири.

Подання заяви на дозвіл на проживання.

Оформлення медичного страхування.

Пошук місця у дитячому закладі для дитини або реєстрація дитини у школі.

Вивчення німецької мови.

Пошук роботи, освітньої установи для навчання.

Знайомство з Лейпцигом.

Знайомство з новими людьми.

Українцям гарантується гуманітарні допомога.

Варіанти житла громадяни можуть переглянути на сайтах:

Крім того, біженцям пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників.

Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.