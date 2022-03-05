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Яка допомога гарантується українським біженцям у Лейпцигу – деталі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Лейпциг Германия

Влада міста Лейпциг (Німеччина) пропонує українцям, які вимушено покинули свою домівку через війну, допомогу.

Вона організовується та координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством.

Які перші кроки перебування українця у Лейпцигу

  • Реєстрація в бюро з обслуговування громадян.
  • Пошук квартири.
  • Подання заяви на дозвіл на проживання.
  • Оформлення медичного страхування.
  • Пошук місця у дитячому закладі для дитини або реєстрація дитини у школі.
  • Вивчення німецької мови.
  • Пошук роботи, освітньої установи для навчання.
  • Знайомство з Лейпцигом.
  • Знайомство з новими людьми.
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Українцям гарантується гуманітарні допомога.

Варіанти житла громадяни можуть переглянути на сайтах:

Крім того, біженцям пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників.

Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.

Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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