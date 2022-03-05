Влада міста Лейпциг (Німеччина) пропонує українцям, які вимушено покинули свою домівку через війну, допомогу.
Вона організовується та координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством.
Які перші кроки перебування українця у Лейпцигу
- Реєстрація в бюро з обслуговування громадян.
- Пошук квартири.
- Подання заяви на дозвіл на проживання.
- Оформлення медичного страхування.
- Пошук місця у дитячому закладі для дитини або реєстрація дитини у школі.
- Вивчення німецької мови.
- Пошук роботи, освітньої установи для навчання.
- Знайомство з Лейпцигом.
- Знайомство з новими людьми.
Українцям гарантується гуманітарні допомога.
Варіанти житла громадяни можуть переглянути на сайтах:
Крім того, біженцям пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників.
Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.