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Білоруські дипломати звільняються на знак протесту проти участі Білорусі у війні з Україною

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Білорусь палац

В дипломатичних колах Білорусі розпочалися протести проти режиму Олександра Лукашенка. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема зазначається, що консул Генерального консульства Республіки Білорусь в Мюнхені Наталія Хвостова написала заяву про відставку у зв’язку з тим, що:

— Робота всіх державних органів Республіки Білорусь більше не ґрунтується на принципах … верховенства конституції Республіки Білорусь, служіння народу Республіки Білорусь, законності, пріоритету права і свободи людини….

В РНБО переконані, що такі поодинокі випадки стануть масовими, і народ стане насправді вільним.

Заяву Хвостової підтримав Павло Латушко – білоруський дипломат, експосол Білорусі у Польщі, Франції та міністр культури Білорусі, який наразі переховується від білоруської влади у Польщі.

Він закликав усіх білоруських дипломатів скласти свої повноваження та заявити, що Білорусь не підтримує війну, яку розгорнула Росія проти України.

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Джерело: РНБО

Фото: Depositphotos

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