На Миколаївщині російські загарбники обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії.

Гійом Бріке (Guillaume Briquet) працював на території сусідньої області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні. Під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний військовими окупаційних російських сил.