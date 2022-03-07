На Миколаївщині російські загарбники обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії.
Гійом Бріке (Guillaume Briquet) працював на території сусідньої області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні. Під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний військовими окупаційних російських сил.
– Кілька куль влучили в скло, спричинивши іноземцю поранення. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Після зупинки транспортного засобу російські загарбники відібрали в громадянина документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі та відпустили, – повідомила поліція Кіровоградської області.
Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.