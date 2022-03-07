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Поранили та пограбували: російські загарбники напали на журналіста зі Швейцарії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Гійом Бріке (Guillaume Briquet)

На Миколаївщині російські загарбники обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії.

Гійом Бріке (Guillaume Briquet) працював на території сусідньої області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні. Під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний військовими окупаційних російських сил.

– Кілька куль влучили в скло, спричинивши іноземцю поранення. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Після зупинки транспортного засобу російські загарбники відібрали в громадянина документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі та відпустили, – повідомила поліція Кіровоградської області.

Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

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