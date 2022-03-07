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Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо заяв про геноцид

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міжнародний суд ООН у Гаазі

Російський уряд повідомив Міжнародний суд ООН про те, що РФ не зацікавлена захищатися від звинувачень України у щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.

Про відмову Москви брати участь у засіданні 7 березня посол Росії у Нідерландах повідомив головуючу суддю Джоан Донох’ю.

— У листі від 5 березня посол Росії в Нідерландах Александр Шульгін повідомив, що Росія не має наміру брати участь у процесі. Суд шкодує щодо рішення Росії не брати участь у цих слуханнях, – заявила вона.

Представник України Антон Кориневич закликав вищий суд ООН змусити Росію припинити її руйнівне вторгнення.

— Росію має бути зупинено, і суд має зіграти свою роль у тому, щоб зупинити її, – сказав він.

Він назвав “жахливою брехнею” твердження Москви, що її мета – “запобігання та покарання за факти геноциду” у сепаратистських республіках на території Донецької та Луганської областей України.

— Той факт, що російські крісла порожні, говорить багато про що. Вони не тут, не в цьому суді. Вони на полі бою, де ведуть агресивну війну проти моєї країни, – наголосив Кориневич.

Варто зауважити, що відмова РФ від захисту не зупиняє слухання. Суд підготував російські місця у залі засідань, але вони залишилися пустими.

Президент МС ООН також підкреслила, що в учасників була можливість включитися у засідання віддалено, по відеозв’язку.

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Джерела: Deutsche Welle, Українська правда

Фото: Depositphotos

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