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Велика Британія виступила за виключення Росії з Інтерполу

Ілля Нежигай редактор стрічки
Інтерпол

Велика Британія виступила з вимогою виключити Російську Федерацію з Інтерполу.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Пріті Пател.

– Разом із колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії, я написала сьогодні листа, який закликає штаб-квартиру Інтерполу та його Виконавчий комітет прийняти цього тижня рішення відповідно до правил організації про негайне призупинення доступу Росії до її систем, – написала глава. британського МВС

Вона додала, що дії Росії становлять пряму загрозу безпеці приватних осіб та міжнародному співробітництву правоохоронних органів.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон викладе план дій із шести пунктів щодо війни Росії проти України під час зустрічей із лідерами Канади, Нідерландів та Центральної Європи наступного тижня.

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Джерело: Priti Patel

Фото: Dreamstime

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