ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ / Світові новини

Байден закликав Конгрес США підтримати $12 млрд допомоги Україні через війну

Юля Захарченко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден закликав американський Конгрес підтримати Україну на тлі війни через агресивні дії Росії. Він хоче виділити допомогу Україні у розмірі $12 млрд.

Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін перетворив 2 млн українців на біженців. На думку Байдена, ціна нападу РФ на Україну є дуже високою.

– Уряд України закликає Росію до справжньої дипломатії, до припинення вогню. Путін вже перетворив 2 млн українців на біженців. Ціна російської агресії є дуже великою. Тут очевидно, що Україна не поступиться, – переконаний Байден.

Президент Америки вважає, що якщо весь світ не почне протистояти нападам Путіна зараз, тоді ситуація стане ще гіршою.

– Я закликаю Конгрес США підтримати пакет на $12 млрд допомоги для України, – наголосив Байден.

Читайте
Кулеба закликав ООН спростувати чутки про цензуру щодо агресивних дій Росії

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка