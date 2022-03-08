Байден закликав Конгрес США підтримати $12 млрд допомоги Україні через війну

Президент США Джо Байден закликав американський Конгрес підтримати Україну на тлі війни через агресивні дії Росії. Він хоче виділити допомогу Україні у розмірі $12 млрд.

Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін перетворив 2 млн українців на біженців. На думку Байдена, ціна нападу РФ на Україну є дуже високою.

– Уряд України закликає Росію до справжньої дипломатії, до припинення вогню. Путін вже перетворив 2 млн українців на біженців. Ціна російської агресії є дуже великою. Тут очевидно, що Україна не поступиться, – переконаний Байден.

Президент Америки вважає, що якщо весь світ не почне протистояти нападам Путіна зараз, тоді ситуація стане ще гіршою.

– Я закликаю Конгрес США підтримати пакет на $12 млрд допомоги для України, – наголосив Байден.