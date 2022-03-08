Проблеми спостерігаються як на фондових, так і на товарних ринках. Занепокоєння викликають не лише високі ціни на енергоносії, а й на пшеницю.

Про це заявив голова дослідницького дому Kalkine Кунал Соні.

Ціна тонни зерна на Нью-Йоркській біржі досягла історичного максимуму €424. Проте потім цінник трохи опустився.

– Поки в Україні продовжуються бої, не доводиться чекати відновлення експорту з Росії та України, – зазначив брокер.

Оскільки покупці зараз відчайдушно шукають інші джерела, є загрози експортних обмежень з боку інших виробників. Угорщина вже заборонила експорт пшениці.

Україна є одним з найбільших експортерів пшениці. У сезоні 2019/20 Україна посіла друге місце у світі з експорту зерна, поступившись лише США.

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Джерело: Spiegel