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Кулеба закликав ООН спростувати чутки про цензуру щодо агресивних дій Росії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що важко повірити у запровадження міжнародним ООН цензури на рівні російського Кремля. Організація, створена для підтримки миру та безпеки у світі, начебто заборонила використання слів на кшталт війна та вторгнення.

– Важко повірити, що ООН могла б запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів війна та вторгнення серед працівників ООН, – зазначив Кулеба у Twitter.

Іноземні ЗМІ повідомили, що ООН заборонила своїм співробітникам використовувати зазначені слова, щоб описати агресивні та неприпустимі дії Росії проти України.

Міжнародна організація, яка має зміцнювати мир у різних країнах, начебто просить називати працівників ООН війну в Україні “конфліктом” або “збройним наступом”.

Журналісти стверджують, що представникам ООН заборонено використовувати державний прапор України на особистих чи офіційних сторінках у соціальних мережах, щоб начебто обійти “репутаційний ризик”.

Очільник МЗС України звернувся до ООН з вимогою оперативно спростувати такі заяви, якщо вони фейкові, тому що йдеться про репутацію ООН – міжнародної організації, яка має підтримувати світовий мир.

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Фото: МЗС

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