Низка дипломатів США закликали Байдена ввести обмежену безпольотну зону над Україною – Politico

8 березня група американських дипломатів підписала відкритий лист-звернення до президента Джо Байдена. На тлі вторгнення РФ вони закликають лідера США ввести обмежену безпольотну зону над Україною.

Як повідомляє видання Politico, 27 дипломатів-підписантів є експертами із зовнішньої політики та оборони США. Їх очолює співзасновник Українсько-американського фонду Роберт Макконел.

Також серед дипломатів, що виступили за обмеження безпольотної зони над Україною – колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній посол США при НАТО Александр Вершбоу, а також посли США в Україні минулих років Вільям Тейлор і Джон Гербст.

Уривки із листа-звернення до президента США

Президент Байден і генеральний секретар НАТО Столтенберг заявили, що ні Сполучені Штати, ні НАТО не будуть вражати російські війська на території України. Ми прагнемо до розгортання американських і натівських літаків не в пошуках конфронтації з Росією, а для запобігання та стримування російських бомбардувань, які призведуть до масових втрат серед українців.

Ми, ті, хто підписалися нижче, закликаємо адміністрацію Байдена разом із союзниками по НАТО ввести обмежену безпольотну зону над Україною, починаючи із захисту гуманітарних коридорів, які були узгоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами у четвер. Лідери НАТО повинні донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть прямого зіткнення з російськими силами, але вони також повинні чітко дати зрозуміти, що не будуть підтримувати російські напади на цивільні райони.

Видання Politico зазначає, що таке звернення дипломатів до Байдена не зовсім відповідає позиції офіційного Вашингтону щодо війни в Україні.