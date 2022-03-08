Пентагон підтвердив, що Росія вербує іноземних бойовиків для війни в Україні

Пентагон вважає правдивими повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бойовиків для участі у бойових діях в Україні на боці російських військ.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі в інтерв’ю журналістам.

– У нас є дані, що підтверджують цю інформацію, що насправді вони намагаються завербувати та набрати іноземних бійців, і ми вважаємо примітним, що за наявності понад 150 тисяч військовослужбовців, які загальмували у своєму військовому просуванні всередину України, особливо на півночі, президент Путін вважає за необхідно спробувати набрати іноземних бійців для цієї своєї війни, – сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Кремль вербує вихідців з Сирії, що мають досвід ведення бойових дій у містах. Російському керівництву це потрібно, щоб розширити своє вторгнення углиб українських міст.