США цілком очевидно, що президент Росії Володимир Путін має план зі знищення і тероризування України.

Про це заявила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, додавши, що Сполучені Штати стурбовані тим, що світ має бути готовим до дуже довгого та дуже важкого шляху попереду.

– Якщо останні два тижні щось і показали нам, то це те, що український народ не збирається здаватися. І багато росіян, включаючи багатьох російських солдатів, не хочуть цієї війни, – сказав Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН.

Томас-Грінфілд додала, що Володимир Путін явно готовий пожертвувати життям тисяч російських солдатів задля досягнення своїх особистих амбіцій.

– Ми вже кілька тижнів попереджаємо Москву про те, що зрештою Росія буде слабшою, а не сильнішою через розв’язання цієї війни. Це вже підтверджується… Питання, скільки руйнувань готовий заподіяти президент Путін за цю величезну помилку, – сказала вона.

У своєму виступі Томас-Грінфілд сказала, що США обурені повідомленнями, що почастішали, про російські атаки, що завдають шкоди українському цивільному населенню в неспровокованій і невиправданій війні Росії проти українського народу.

Вона також висловила занепокоєння через захист цивільного населення у цьому конфлікті, особливо жінок та дівчат, які вразливі до гендерного насильства, ЛГБТ українців, а також українського населення людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.

Постпред США при ООН сказала, що її польський колега повідомив, що 100 біженців за хвилину перетинають кордон з України до Польщі.

– Ми також закликаємо до захисту та піклування про всіх вразливих дітей, включаючи розлучених з батьками та несупроводжуваних дітей, а також дітей, які перебувають в закладах опіки… Діти ніколи, ніколи не повинні бути залучені до конфлікту – крапка, – сказала Томас-Грінфілд.

Вона послалася на дані ЮНІСЕФ, згідно з якими вже десятки дітей було вбито у війні, розв’язаній Володимиром Путіним.

– І в міру того, як ми працюємо над підтвердженням фактів, ми знаємо, що насправді їхня кількість набагато більша… Маленькі діти також були серйозно травмовані насильством та руйнуваннями. Вони стали свідками таких подій, що перестали говорити. Фізичні та психологічні рани від цієї війни залишаться надовго, – сказала вона.

Томас-Грінфілд заявила, що українські міста знаходяться в облозі та під безперервним російським обстрілом.

Вона додала, що у лікарнях закінчуються матеріали, а запаси продовольства вичерпуються.

– Число жертв серед цивільного населення зростає, а найуразливіші групи – інваліди, люди похилого віку, діти – продовжують нести основний тягар страждань. Ми вже бачили облогу – від Ленінграда до Алеппо. Це трагедії величезних масштабів, – сказала вона.

Томас-Грінфілд закликала Москву дати тверде, ясне, публічне та недвозначне зобов’язання дозволити та полегшити негайний, безперешкодний гуманітарний доступ для гуманітарних партнерів в Україні.

Вона також закликала Росію змінити курс, вивести свої війська, деескалувати ситуацію дипломатичним шляхом та заявила, що США підтримують заклик України до припинення вогню.

– Тим часом ми вітаємо тих, хто робить все можливе, щоб полегшити страждання, які Путін обрушив на український народ, – сказала вона.

Вона зазначила, що США тісно координують свої дії з урядом України, сусідніми країнами та міжнародними організаціями, включаючи організації системи ООН, для моніторингу ситуації та працюватимуть із ними для задоволення гуманітарних потреб як в Україні, так і в регіоні.

– Який би курс не прийняло вторгнення Росії, ми повинні зробити все – і я наголошую на всьому – все, що в наших силах, щоб допомогти народу України, – сказала Томас-Грінфілд.

Вона закінчила свій виступ словами підтримки України.

– Київ все ще стоїть, і ми стоїмо разом із Києвом. Ми підтримуємо українців, – зробила висновок вона.

Джерело: CNN

Фото: United States Mission to the United Nations