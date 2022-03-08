Прем’єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Канади Джастін Трюдо та Нідерландів Марк Рютте записали спільне відеозвернення на підтримку України.

Відео оприлюднив очільник британського уряду в своєму Twitter-акаунті.

– Це критичний момент, і ми стоїмо разом із народом України перед обличчям агресії, яку вони терплять від рук військової машини Володимира Путіна, – наголосив під час звернення Борис Джонсон.

Джастін Трюдо, своєю чергою, запевнив у єдиній позиції в протидії російській військовій агресії проти України.

– Ми єдині у протидії подальшій агресії Росії проти України, і ми говоримо про єдність, яку ми побачили від 141 країни, яка засудила в ООН ці незаконні дії, – заявив Трюдо.

Водночас Марк Рютте поінформував про тісну співпрацю з Джонсоном та Трюдо в питаннях гуманітарної допомоги Україні, військової підтримки та санкцій проти РФ.

– І ми також тісно співпрацюємо, щоб координувати гуманітарну допомогу, оборонну військову підтримку і, звичайно, дуже сильний пакет санкцій. І якщо потрібно буде більше, ми зробимо більше, – запевнив прем’єр Нідерландів.

Звернення підсумував Борис Джонсон, зазначивши, що три держави єдині у своїй позиції.

– Ми віримо у свободу, ми віримо в демократію і ми віримо, що Україна має бути вільною, незалежною та суверенною державою. Ми з Україною, – заявив британський прем’єр.

We stand with Ukraine. Сполучене Королівство стає разом з Україною. We staan schouder aan schouder met Oekraïne. Nous sommes solidaires de l’Ukraine. ???????????????????????? for ???????? pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

Що відомо про переговори трьох лідерів

Варто зазначити, що 7 березня Борис Джонсон провів у Лондоні переговори з Джастіном Трюдо та Марком Рютте. Піднімалися, зокрема, питання посилення санкцій щодо Росії та подальша допомога Україні.

За підсумками переговорів Велика Британія, Канада та Нідерланди оголосили про створення Міжнародної групи підтримки України. Вона координуватиме діяльність світової спільноти для надання довгострокової підтримки нашій державі.

– Нова ініціатива – Міжнародна група підтримки України – об’єднає глобальних партнерів, які підтримують забезпечення сильної політичної, гуманітарної, економічної та оборонної підтримки України. Група мобілізує міжнародних союзників для координації та активізації допомоги Україні, – йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

До цієї ініціативи в майбутньому можуть приєднатися й інші держави.

Під час спільної пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади Борис Джонсон оголосив про виділення додаткових 175 млн фунтів стерлінгів на підтримку України.

– Сьогодні я оголошую про додаткові £175 млн допомоги Великої Британії для України, з яких $100 млн будуть надані безпосередньо українському уряду. Загальна підтримка Великої Британії, оголошена під час цієї кризи, становить близько £400 млн, – заявив Джонсон.

Він додав, що вже зараз зрозуміло, що глава РФ Володимир Путін прорахувався, коли ухвалив рішення про повномасштабне військове вторгнення в Україну.

– Після 12 днів уже чітко зрозуміло, що Путін прорахувався. Він недооцінив українців, їхній героїчний спротив та їхнього лідера. Він недооцінив єдність Заходу. І ми продовжимо зміцнювати цю єдність у наступні дні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у цьому катастрофічному вторгненні в Україну, – запевнив Джонсон.

Як відомо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон підготував план дій із шести пунктів щодо російсько-української війни. Він, зокрема, передбачає мобілізацію міжнародної гуманітарної коаліції для України, підтримку нашої держави в її зусиллях із забезпечення власної самооборони та максимальне посилення економічного тиску на путінську Росію.

Джонсон мав намір викласти цей план під час зустрічей із лідерами Канади, Нідерландів та Центральної Європи.

Джерело: Twitter Бориса Джонсона, Уряд Великої Британії