Деморалізація Кремля та промахи російських військ: що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Промахи російсько-окупаційних військ в Україні – не випадкове, а закономірне та стратегічне явище. Вони зумовлені нестачею продовольства та пального, системною корупцією російської оборонної сфери, деморалізацією найманців РФ, вважає видання The New York Times.

Страшна реальність та незламність українців

Вже два тижні мирні мешканці живуть, неначе у страшному сні після вторгнення російських військ. Проте Україна точно не збирається здаватися ворогу. Українці збивають російські гелікоптери та проривають ворожі колони, коли найманці РФ добровільно здаються, щоб не загинути у бою.

У Пентагоні попереджають, що Росія може відключити в Україні зв’язок та накрити країну потужним вогнем – це лише підтвердить прорахунки Кремля та вкаже на обмеженість модернізації російської армії.

Безпека та мир в Європі

Кремль розпочав нищівний напад на 44 млн українців, російські війська бомбардують міста та будинки мирних жителів, Путін порушив мир в Європі та поставив під загрозу безпеку всього світу, пише BBC.

У ранковому відеозверненні 24 лютого очільник Кремля заявив, що Росія розпочинає “спеціальну операцію на Донбасі”, а о 5.00 життя українців змінилося в одну мить – мешканці у різних містах України прокинулися від звуків потужних вибухів. Хочеться лише запитати, невже українці на це заслужили? Очевидно, що ні.

Виправдання Путіна

Багато виправдань Путіна були хибними або ірраціональними (або ж просто нерозумними). Він стверджував, що його метою було захистити людей, які начебто “зазнали знущань і геноциду”. В Україні не було геноциду: це яскрава демократична країна, очолювана єврейським президентом, переконані у The New York Times.

Володимир Зеленський порівняв наступ Росії з вторгненням нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Але Україна не похитнулася – вона повернулася на Захід, що не сподобалося російському президенту. Однак не йому вирішувати, до чого має прагнути Україна.

Плани України та деморалізація РФ

Україна чітко дала зрозуміти, що хоче приєднатися до Європейського Союзу та західного оборонного альянсу НАТО, але Кремль не має до цього ніякого відношення.

Наприкінці 2021 року Росія почала розгортати велику кількість військ поблизу кордонів України. Путін неодноразово заперечував планування вторгнення, але потім відмовився від мирної угоди, визнав “ДНР” і “ЛНР” незалежними, наказав російським військам знищувати Україну, пише CNN.

Як далеко зайде Кремль?

Вже очевидно, що Володимир Путін прагне взяти під контроль Україну та повалити її демократично обраний уряд. Президент Зеленський заявив, що його попередили про наміри очільника Кремля.

– Мене ворог визначив як мішень номер один, моя родина – мішень номер два, – сказав президент України.

Експерти стверджують, що від Путіна можна чекати чого завгодно. Однак чи вдасться йому здійснити свої підступні плани? Звісно, ні. Українці боротимуться за свою свободу та незалежність, навіть якщо за це доведеться заплатити власним життям.