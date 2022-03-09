Несли синьо-жовтий прапор: у Дубліні ірландські поліцейські підтримали Україну

У Дубліні під час параду націй ірландські правоохоронці на знак підтримки України пронесли синьо-жовтий прапор у першому ряду колони з 20 країн-учасниць.

– Український народ сьогодні як ніколи згуртований, ми підтримуємо одне одного та разом боремося за мир. Країна-агресор Росія щодня, щохвилини посягає на життя мирних українців та територіальну цілісність нашої суверенної держави, – наголосила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Вона висловила подяку міжнародній спільноті за підтримку України під час війни, спровокованої збройною агресією Росії.

– Ваша допомога зараз – це суттєвий внесок у безпеку та мир у всьому світі, – переконана Катерина Павліченко.

На відкритті конференції IAWP-International Association of Women Police вона розповіла про збройну агресію Росії проти України та про злочини, які російські солдати щодня вчиняють проти мирного населення на нашій території.

Свою підтримку українським захисникам та захисницям, серед інших учасників конференції, висловили міністерка юстиції Ірландії Гелен Макенті та президентка Міжнародної асоціації жінок-поліцейських Маргарет Фрідл.