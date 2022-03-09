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Після бомбардування Маріуполя: Британія може посилити Україну для захисту від авіаударів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Після бомбардування Маріуполя: Британія може посилити Україну для захисту від авіаударів

Офіційний Лондон працює над можливістю надання додаткової підтримки Україні для захисту від путінських авіаударів.

Про це ввечері 9 березня заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Побачивши вражаючі кадри наслідків авіаобстрілу пологового будинку і дитячої лікарні у Маріуполі, британський прем’єр назвав це черговим жахливим злочином Путіна, якого треба зупинити.

 

– Мало що може бути більш хибним, ніж напад на вразливих та беззахисних. Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини, – написав Джонсон на своїй сторінці у Twitter.

Цього ж вечора підтримку Україні висловила і міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Під час спільної пресконференції з Ентоні Блінкеном вона заявила, що агресори розуміють лише силу, а Путін приречений на поразку.

Вона вкотре наголосила, що виступає за “повну та швидку заборону” країнами G7 використання російського газу та нафти.

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