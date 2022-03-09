Президент Росії Володимир Путін не божевільний, але його погляди за ці роки стали жорсткішими, і він, як і раніше, переконаний у своїй перемозі в Україні.

Як заявив журналістам директор ЦРУ Вільям Бернс, зростаюча ізоляція і захист російського лідера від суперечливих поглядів роблять його надзвичайно важкою людиною, щоб мати з ним справи.

Дії Володимира Путіна мають усунути будь-які сумніви щодо його рішучості захопити Україну та здійснення ним владних повноважень, сказав Вільям Бернс, але водночас події останнього тижня стали справжнім викликом для російського президента.

– Насамперед, самі українці, їхня мужність, мудрість і сила їхнього керівництва здивували та стурбували його… Він був стривожений реакцією Заходу та рішучістю союзників, особливо деякими рішеннями, які ухвалив уряд Німеччини. Я думаю, що він був стурбований діями своїх власних військових, – сказав Бернс.

Вільям Бернс вважає, що американський уряд уважно стежить за внутрішньою підтримкою президента Путіна. В умовах, коли контрольовані державою ЗМІ домінують над тим, що чує російська громадськість, а незалежні репортажі про російське вторгнення, по суті, визнані незаконними, росіянам буде потрібен час, щоб усвідомити наслідки дій Володимира Путіна.

Проте Вільям Бернс вважає, що з часом труни російських солдатів, які загинули в Україні, почнуть повертатися до Росії і вплинуть на думку громадян.

– Ви також бачите, у відносно невеликій кількості безліч дуже мужніх росіян, що виходять на вулиці з протестами… З того часу було заарештовано близько 13 або 14 тисяч людей, що не так вже й мало в такому глибоко репресивному суспільстві, як Росія, – сказав він.

Видання пише, що комітет завершив публічні слухання, під час яких законодавці поставили питання керівникам американських розвідувальних служб.

Чиновники відклали деякі з найважливіших питань, наприклад, про те, чи Сполучені Штати надаватимуть таємну допомогу будь-якому повстанському руху в Україні, на пізніше закрите та засекречене засідання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що розвідка США враховує фактор психічного здоров’я президента Путіна у розробці своїх стратегій щодо Росії.