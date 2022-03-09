Від сьогодні зі Словаччини до України щоденно курсуватимуть пасажирські поїзди, якими вивозитимуть біженців.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня, – йдеться у повідомленні.

Так, зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд відправлятиметься о 7.00 та прибуватиме до Чопа о 7.40.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10.35 та прибуватиме до Кошице о 13.49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

Варто нагадати, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть дев’ять пар поїздів.

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