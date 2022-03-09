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Столтенберг застеріг Росію від нападу на лінії постачання зброї Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що партнери допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене в статуті ООН.

– Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо буде напад на будь-яку країну НАТО або територію Альянсу, це призведе до активації статті 5, – наголосив Столтенберг.

Стаття 5 в установчому договорі НАТО — це положення про самооборону, згідно з яким вторгнення на територію однієї держави Альянсу є нападом на всі 30 країн-членів.

– Я впевнений, що президент Путін знає це. Ми усуваємо непорозуміння щодо нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО, – сказав Столтенберг.

США, Канада та інші союзники відправили зброю та боєприпаси в Україну, яка вже понад два тижні зазнає безжального нападу російських військ. Увесь світ підтримує нашу державу, засуджуючи агресивні дії Кремля.

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Джерело: CBS News

Фото: Depositphotos

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