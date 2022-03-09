У Конгресі США досягли двопартійної згоди щодо надання Україні та європейським союзникам нового пакету допомоги на $13,6 млрд.

Як інформують американські ЗМІ, ця допомога є частиною законопроєкту обсягом $1,5 трлн. Він передбачає фінансування роботи американського уряду на 2022 фінансовий рік, а також додаткове фінансування для подолання пандемії коронавірусу в США.

За інформацією журналістів, виділення коштів у відповідь на розв’язану Росією війну, яка спустошила частину України та спричинила найгіршу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни, отримала стійку двопартійну підтримку в Конгресі.

Минулого тижня президент США Джо Байден запросив $10 млрд на військову, гуманітарну та економічну допомогу в зв’язку з війною в Україні. Водночас за підтримки демократів і республіканців ця цифра зросла до $12 млрд у понеділок, а днем пізніше – до $13,6 млрд.

– Ми збираємося підтримувати їх проти тиранії, гноблення, насильницьких актів підкорення, – наголосив Джо Байден під час виступу в Білому домі.

За інформацією ЗМІ, понад $4 млрд планується виділити Україні та країнам Східної Європи, щоб впоратися з 2 млн біженців, які залишили нашу державу через війну.

Ще $6,7 млрд хочуть спрямувати на розміщення американських військ і техніки в Європі, а також на передачу американського озброєння Україні та союзникам США. Передбачена й економічна допомога.

Як поінформував лідер меншості Сенату США, республіканець Мітч Макконнелл, пакет допомоги, серед іншого, передбачає й надання кредитних гарантій Польщі, щоб та змогла замінити літаки, які може передати Україні.

– Це важливий крок, його потрібно затвердити. Його потрібно затвердити швидко, – наголосив Макконнелл, коментуючи додаткові оборонні видатки.

Конгрес США може затвердити законопроєкт разом із пакетом допомоги для України вже цього тижня, оскільки в п’ятницю, 11 березня, спливає строк для затвердження додаткових витрат американського уряду.

Ухвалення законопроєкту потрібне для забезпечення безперебійного фінансування роботи уряду до кінця цього року.

Напередодні президент США Джо Байден закликав американський Конгрес підтримати Україну на тлі війни й виділити допомогу.