Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти Росії за розв’язану повномасштабну війну в Україні.

Вона повідомила, що новий пакет санкцій передбачає розширення санкційного списку ще 160 особами, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine •Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2022

Також він включає банківський сектор Білорусі, експорт морської навігаційної техніки до Росії та додавання криптоактивів.

У середу комітет постійних представників ЄС схвалив розширення санкцій проти РФ і Білорусі за повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, були ухвалені заходи, спрямовані на виключення трьох білоруських банків із системи SWIFT, та затверджені санкції проти морського сектора РФ.

Ці санкції будуть офіційно ухвалені Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їхньої швидкої публікації в Офіційному журналі ЄС.