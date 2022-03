Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти Росії за розв’язану повномасштабну війну в Україні.

Вона повідомила, що новий пакет санкцій передбачає розширення санкційного списку ще 160 особами, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine

•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2022