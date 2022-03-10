Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ / Світові новини

Конгрес підтримав заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Конгрес підтримав заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля

Палата представників США у середу переважною більшістю голосів підтримала введення заборони на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Таким чином, російська нафта більше не прийматиметься в американських портах.

Відповідно до законопроєкту, також будуть зроблені кроки щодо перегляду ролі Росії у Світовій організації торгівлі та повторному затвердженню Закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Так, законопроєкт підтримали 414 конгресменів, проти виступили 17 – два демократи: Корі Буш з Міссурі та Ільхан Омар з Міннесоти. Також проголосували проти законопроєкту 15 членів-республіканців.

 

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка