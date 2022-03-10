Палата представників США у середу переважною більшістю голосів підтримала введення заборони на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Таким чином, російська нафта більше не прийматиметься в американських портах.

Відповідно до законопроєкту, також будуть зроблені кроки щодо перегляду ролі Росії у Світовій організації торгівлі та повторному затвердженню Закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Так, законопроєкт підтримали 414 конгресменів, проти виступили 17 – два демократи: Корі Буш з Міссурі та Ільхан Омар з Міннесоти. Також проголосували проти законопроєкту 15 членів-республіканців.