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У США погодили виділення Україні майже $14 млрд допомоги

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У США погодили виділення Україні майже $14 млрд допомоги

Палата представників ухвалила законопроєкт про значні витрати на фінансування федерального уряду до вересня та надання допомоги Україні на суму майже $14 млрд.

Двопартійний законопроєкт вартістю $1,5 трлн буде спрямовано до Сенату.

Майже $13,6 млрд, виділених Україні, охоплюють:

  • $6,5 млрд – для Міністерства оборони,
  • $3,5 млрд – на поповнення обладнання, надісланого Україні,
  • $3 млрд – для американських військ, які допомагають захищати НАТО в Європі.

Законопроєкт також передбачатиме кошти на:

  • гуманітарну допомогу,
  • підтримку енергетичної мережі України,
  • боротьбу з дезінформацією.

10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: NBC News

Фото: Getty Images

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