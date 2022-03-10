У США погодили виділення Україні майже $14 млрд допомоги

Палата представників ухвалила законопроєкт про значні витрати на фінансування федерального уряду до вересня та надання допомоги Україні на суму майже $14 млрд.
Двопартійний законопроєкт вартістю $1,5 трлн буде спрямовано до Сенату.
Майже $13,6 млрд, виділених Україні, охоплюють:
- $6,5 млрд – для Міністерства оборони,
- $3,5 млрд – на поповнення обладнання, надісланого Україні,
- $3 млрд – для американських військ, які допомагають захищати НАТО в Європі.
Законопроєкт також передбачатиме кошти на:
- гуманітарну допомогу,
- підтримку енергетичної мережі України,
- боротьбу з дезінформацією.
10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.
На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.
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Джерело: NBC News