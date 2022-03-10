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Українці отримають $50 млрд на гуманітарну допомогу від США

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Камала Харрис

США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила віцепрезидент США Камала Гарріс.

– Ми передаємо додаткові $50 млрд, щоб допомогти в реалізації гуманітарної допомоги, – заявила Гарріс.

Гроші виділять за програмою продовольчої допомоги.

Крім того, при Міністерстві юстиції США створили слідчу групу, яка візьметься за вивчення злочинних дій росіян. Також притягуватимуться до відповідальності російські олігархи.

Також Гарріс звернула увагу на різке падіння курсу російського рубля та дуже низький кредитний рейтинг РФ внаслідок запроваджених санкцій.

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Фото: Getty Images

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