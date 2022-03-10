Кордон Словаччини станом на сьогодні, 10 березня, перетнули близько 150 тис. українців. Про це повідомив посол України у Словаччині Юрій Мушка.

— Є повна підтримка уряду та місцевих органів влади. Наразі люди мають змогу від’їхати від кордону до пунктів у Михайлівцях, у Кошиці, а далі вони вже можуть їхати як до Праги так і до Братислави, – розповів дипломат.

Він зазначив, що проїзд у потягах Словаччини для українських громадян – безкоштовний.

Мушка розповів, що Польща взяла на себе “найбільший удар” з точки зору перетину кордону українськими біженцями. Тому там величезні черги. У Словаччині з перетином кордону простіше.

— Ситуація на українсько-словацькому кордоні – контрольована та трішки хвилеподібна. Бувають моменти, коли немає людей на кордоні, автівки – 50/50. Черги наразі невеликі – до двох годин.

Найбільші черги, коли прибувають потяги. Але як зазначив дипломат, українські та словацькі прикордонники “працюють швидко, тому черги швидко зникають”.

Дипломат зазначив, що посольство разом зі словацькими колегами зробили аналог Booking.com у соціальній мережі Facebook, де можна знайти безкоштовне житло по усій Словаччині.

Для цього треба зайти на сторінку посольства у Facebook або відразу на платформу. Також на сторінці посольства можна знайти інформацію про портал Прихисток, який допомагає знайти житло для людей.