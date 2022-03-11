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Біноклі, дрони і захисне спорядження: Швеція передасть ЗСУ чергову партію допомоги

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Біноклі, дрони і захисне спорядження: Швеція передасть ЗСУ чергову партію допомоги

Офіційний Стокгольм погодив передачу Україні дронів, біноклів та захисного спорядження для потреб ЗСУ.

Про це 11 березня офіційно заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

На своїй сторінці у Twitter вона підкреслила, що Швеція продовжує підтримувати мужній народ України.

– Підтримка Швецією України продовжує зростати. Надання додаткового необхідного обладнання, включаючи захисне спорядження, дрони та біноклі, є останнім вкладом Швеції у підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України, – написала Анн Лінде.

Нагадаємо, на другий день війни РФ з Україною Швеція заявила про готовність надати офіційному Києву військово-технічну та гуманітарну допомогу.

Про це заявляв президент України Володимир Зеленський: після телефонних переговорів він подякував прем’єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон за дієву підтримку.

Вже за декілька днів, 2 березня, повітряний простір Швеції порушили чотири російські винищувачі, два СУ 27 ​​і два СУ 24.

Деякий час росіяни, порушуючи міжнародне право, перебували у повітряному просторі чужої країни над Балтійським морем.

ЗС Швеції назвали такі дії Росії “непрофесійними та безвідповідальними”.

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Фото: Depositphotos

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