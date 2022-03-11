Через Польщу до Білорусі йдуть медикаменти для окупанта: їх намагається зупинити українець

Через дороги Польщі до Білорусі везуть медикаменти та інші елементи постачання, які мають доставити російській армії, яка знаходиться на білоруській території.

Про це один із перших повідомив біженець з України Мирослав Загорський, який зараз перебуває у Польщі, пише видання Wyborcza.

– Вантажівки з товарами на білоруських та російських номерах стоять у довгих чергах перед кордоном із Білоруссю. Цим питанням зацікавився біженець із України Мирослав Загорський. За його словами, товари мали вирушити через Білорусь для російської армії, яка нападає на Україну. Чоловік вирішив оприлюднити, вручав водіям листівки, відкручував реєстраційні знаки вантажівок і не виключає подальших дій, – пише видання.

За словами Загорського, деякі водії відмовляються відповідати, що везуть у вантажівках, лише відповідаючи, що через війну не можуть оголошувати вміст контейнерів. Проте інші водії відповідають прямо: “переробка, продукти харчування, ліки, запчастини”, каже Мирослав Загорський.

Українець впевнений, що товари підуть через Білорусь для російської армії, яка атакує Україну.

До війни Мирослав був фермером в Україні, але після початку бойових дій він вивіз свою сім’ю до Польщі та хотів піти на фронт, але вирішив, що у його віці та за відсутності підготовки він просто не впорається. Замість гвинтівки він озброївся листівками та розповсюджує їх на прикордонних переходах та стоянках вантажівок.

– … Продукти та ліки, які ви привозите для російських солдатів – це обхід глобальних санкцій. Те, що ви робите, може лише продовжити безглузде кровопролиття. Ці товари потрібні не тим, хто вчиняє агресію, а жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людства! Відвезіть свій вантаж до України! – йдеться у змісті листівок, підготовлених Мирославом.

На даний момент автомобільний транзит товарів з Європи до Білорусі та Росії не підпадає під дію санкцій, що є способом уникнення санкційних обмежень.

До розгляду зазначеної проблеми урядом Польщі закликала член Люблінського самоврядування та радниця воєводських зборів Божена Лісовська.

– Сотні вантажівок, як і раніше, їдуть через Польщу до Білорусі з медикаментами та продовольством для російських солдатів. Чи бачить це уряд PiS (правляча партія Право і справедливість, – Ред.) і чи має він намір щось із цим робити?, – написала вона на своїй сторінці в Twitter.

Члени парламенту Польщі також висловилися про те, щоб зупинити колону вантажівок, що прямує до Білорусі.

Так, член Громадянської коаліції Адам Слапка закликав повністю ізолювати Росію та Білорусь, щоб зупинити подібні перевезення країнам, які розпочали агресію проти України.

– Ми не можемо дозволити дрібному бізнесу того чи іншого підприємця перетворити цей санкціонований щит на решето, – сказав член парламенту від Лівого альянсу Адріан Зандберг.

Лідер Polska 2050 Шимон Холовня заявив, що навіть якщо таке обмеження зазнає певних збитків для країни, його все ж таки варто запровадити, щоб санкції з ізоляції Росії та Білорусі працювали повною мірою.

На питання про закриття транзиту до Білорусі міністр закордонних справ Збігнєв Польщі Рау відповів, що йому нема чого сказати з цього питання.

– Якщо мені є що передати з цього питання, я обов’язково зроблю це, – додав він.

У цей час Мирослав Загорський не чекає на політиків. На автостоянках він відкручує номерні знаки у білоруських та російських вантажівок, щоб вони не могли продовжити свій шлях.

– Ми вийдемо: усі біженці, які працюють у Польщі, і ми голими руками заблокуємо ці прикордонні переходи до Білорусі. Ми зупинимо танки на сході, ми зупинимо вантажівки голими руками, – сказав українець.

Нагадаємо, 10 березня окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, розпочавши танкову атаку, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерела: Wiadomoci, Wyborcza, TVN24