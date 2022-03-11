Обстріл білоруського села у Міноборони РБ назвали фейком

Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу.

Про це повідомляє офіційний представник Міністерства оборони Інна Горбачова, пише видання Белта.

– Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селі є відвертим фейком, – заявила Горбачова.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що о 14.30 від Держприкордонслужби України надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими населеними пунктами Городичі та Тумені, а потім завдали удар по білоруському селу.

Таку поведінку можна було б розцінювати як провокацію, адже давно йде інформація, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко може піти війною в Україну. Ба більше, він літав на уклін до президента РФ Володимира Путіна.