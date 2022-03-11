НАТО не зможе запровадити над Україною безпольотну зону, попри неодноразові заклики і прохання президента Володимира Зеленського, через побоювання подальшої ескалації з боку Росії.

Про це заявив у коментарі телеканалу CTV News прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Він підтвердив, що днями під час телефонної розмови Володимир Зеленський звернувся до нього з прямим проханням посприяти закриттю неба над Україною. Трюдо додав, що український лідер просив про безпольотну зону протягом “багатьох днів”.

Прем’єр Канади поінформував, що не зможе виконати прохання Зеленського, оскільки НАТО побоюється загострення ситуації з боку РФ.

– Це (відмова в безпольотній зоні, – Ред.) розбиває серце. Слід сказати, що ми можемо зробити так багато для підтримки, проте ризик ескалації, ризик поширення… втягування НАТО в прямий конфлікт, якщо ми відправимо літаки Альянсу в небо над Україною, щоб вони збивали російську авіацію. Ми можемо зробити дуже багато і робимо все можливе. Але на це піти не можемо, – наголосив Трюдо.

Відповідаючи на запитання, де може бути проведена “червона лінія” для РФ, він заявив, що глава країни-агресора Володимир Путін уже перейшов її, коли здійснив повномасштабне військове вторгнення в Україну.

– Путін уже перейшов “червону лінію”. Він уже вторгся в суверенну державу, порушив статут ООН, продемонстрував абсолютну зневагу до людського життя та верховенства права… І саме тому світ відповідає найкращими засобами, які в нас можуть бути, щоб урятувати більше життів та покласти цьому край, – заявив Трюдо.

Прем’єр Канади висловив думку, що Путін “загнав себе в глухий кут”.

– Наразі він починає розуміти, що не може перемогти – рішучість українців надто сильна. Рішучість решти світу, засудження 141 країною ООН того, що він зробив, означає, що він у дуже поганій позиції, створеній ним самим, – заявив Трюдо.

Оцінюючи можливість застосування Кремлем ядерної зброї, він зазначив, що “багато хто з нас також не думали, що він вторгнеться в Україну”.

Як відомо, від початку повномасштабної війни офіційний Київ неодноразово закликав закрити небо над Україною. Це питання, зокрема, піднімав президент Володимир Зеленський. Запровадження безпольотної зони захистило б українські населені пункти від ракетних ударів військ РФ. Російські військові літаки не змогли б залітати в небо над Україною.

Проте Захід не погоджується на такий крок, оскільки побоюється втягнення НАТО у війну з Росією. Запровадження безпольотної зони передбачає, що будь-яка ворожа ціль у повітряному просторі держави, над якою закрили небо, повинна бути знищена силами НАТО.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, рішення про закриття неба над Україною не ухвалено, оскільки немає згоди серед країн-союзників.

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Джерело: CTV News