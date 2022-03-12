В ООН не вірять у брехню росіян про розробку біозброї Україною

В ООН заявили, що не вірять у брехливі повідомлення росіян щодо розробки в Україні біологічної зброї.

Росіяни не соромлять брехати навіть на засіданні ООН. Їх постійний в організації Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН знову почав розповсюджувати фейк про розробку в Україні біологічної зброї.

Небензя заявив про нібито існування в Україні 30 біологічних дослідницьких лабораторій. Мовляв, там роблять смертельні віруси.

Російського представника в ООН попросили надати докази, на яких ґрунтуються його твердження. І звичайно, що жодних доказів не існує.

Небензя сказав делегатам, що “військові розробки є секретним підприємством, і ті, хто причетний до цього, не повідомляють про це пані Накаміцу”.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що РФ має добре задокументовану історію застосування хімічної зброї. (Найімовірніше, йдеться про використання хімічної зброї у Сирії у 2019 році).

США стурбовані тим, що Росія може планувати використати хімічні чи біологічні агенти проти українського народу.

Також російському представнику в ООН вказали на його місце, бо він зловживає своїм становищем та поширює пропаганду, щоб узаконити кровавий режим Путіна.

Лиш Китай відреагував не у найкращий спосіб. Їх представник заявив, що до “інформації” росіян варто поставитися у належний спосіб.