Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
78 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ / Світові новини

В ООН не вірять у брехню росіян про розробку біозброї Україною

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
постпред России при ООН Василий Небензя

В ООН заявили, що не вірять у брехливі повідомлення росіян щодо розробки в Україні біологічної зброї.

Росіяни не соромлять брехати навіть на засіданні ООН. Їх постійний в організації Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН знову почав розповсюджувати фейк про розробку в Україні біологічної зброї.

Небензя заявив про нібито існування в Україні 30 біологічних дослідницьких лабораторій. Мовляв, там роблять смертельні віруси.

Російського представника в ООН попросили надати докази, на яких ґрунтуються його твердження. І звичайно, що жодних доказів не існує.

Небензя сказав делегатам, що “військові розробки є секретним підприємством, і ті, хто причетний до цього, не повідомляють про це пані Накаміцу”.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що РФ має добре задокументовану історію застосування хімічної зброї. (Найімовірніше, йдеться про використання хімічної зброї у Сирії у 2019 році).

США стурбовані тим, що Росія може планувати використати хімічні чи біологічні агенти проти українського народу.

Також російському представнику в ООН вказали на його місце, бо він зловживає своїм становищем та поширює пропаганду, щоб узаконити кровавий режим Путіна.

Лиш Китай відреагував не у найкращий спосіб. Їх представник заявив, що до “інформації” росіян варто поставитися у належний спосіб.

Читайте
Демонізувати українців і виправдати війну: для чого РФ потрібен тренд про "біолабораторії США в Україні"

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: BBC

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка