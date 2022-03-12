Не дають перетнути кордон: у Польщі протестувальники блокують вантажівки з РФ та Білорусі

У Польщі противники агресії РФ почали акції протесту проти війни в Україні. Декілька десятків людей блокують рух вантажівок з російськими та білоруськими реєстраційними номерами, які виїжджають з країни.

12 березня така демонстрація пройшла на прикордонному переході у Корощині, що у Любельському воєводстві. Більшість учасників протесту мали із собою українську символіку.

Свої дії вони пояснювали тим, що у будь-який спосіб будуть перешкоджати тому, аби агресори заробляли у Польщі під час війни з дружньою Україною.

– Російські та білоруські водії запитували, чому їх не пускають далі. Протестувальники пояснювали їм свої дії подіями в Україні. Але водії відповідали, що все одно повинні працювати та їхати по своїм маршрутам, – повідомляють місцеві видання.

Наразі відомо, що протестувальники продовжують зупиняти вантажівки у Корощині.

Джерело: In Poland