США ввели нові санкції проти найближчого оточення Путіна

Уряд США запровадив нові санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів.

– Державний департамент, Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі здійснили додаткові масштабні дії в рамках нашої відповіді, разом із нашими союзниками та партнерами, на навмисну, неспровоковану та невиправдану війну Російської Федерації проти України.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що прагнуть того, щоб уряд Росії заплатив сувору економічну та дипломатичну ціну за вторгнення в Україну.

Так, санкції були спрямовані проти еліти, наближеної до президента Путіна:

Юрія Ковальчука включено до переліку згідно з указом 14024 за те, що він є або був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management , компанії, власність та інтереси у власності якої заблоковані.

включено до переліку згідно з указом 14024 за те, що він є або був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів , компанії, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Кирило Ковальчук включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management – ​​організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані.

включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management – ​​організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Дмитро Лебедєв включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані.

включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Володимир Княгінін включений до списку за те, що він був або був керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані.

включений до списку за те, що він був або був керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Олена Георгієва , голова ради директорів Новікомбанку , включається до переліку за те, що вона є або була керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів Уряду Російської Федерації.

, голова ради директорів , включається до переліку за те, що вона є або була керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів Уряду Російської Федерації. Герман Білоус , член ради директорів Новікомбанку, вказується як керівник, посадова особа, старший виконавчий директор чи член ради директорів уряду Росії.

, член ради директорів Новікомбанку, вказується як керівник, посадова особа, старший виконавчий директор чи член ради директорів уряду Росії. Андрій Сапєлін , член ради директорів Новікомбанку, включається до списку за те, що він є керівником, посадовцем, старшою посадовою особою або членом ради директорів уряду Російської Федерації.

, член ради директорів Новікомбанку, включається до списку за те, що він є керівником, посадовцем, старшою посадовою особою або членом ради директорів уряду Російської Федерації. Дмитро Вавулін , член ради директорів Новікомбанку, є керівником, посадовою особою, старшою посадовою особою або членом ради директорів уряду РФ.

, член ради директорів Новікомбанку, є керівником, посадовою особою, старшою посадовою особою або членом ради директорів уряду РФ. Члени сім’ї Юрія та Кирила Ковальчука , які включаються до списку за те, що вони є подружжям чи повнолітніми дітьми особи, чия власність та інтереси у власності заблоковані: Тетяна Ковальчук, Борис Ковальчук, Степан Ковальчук, Кіра Ковальчук .

, які включаються до списку за те, що вони є подружжям чи повнолітніми дітьми особи, чия власність та інтереси у власності заблоковані: . Управління AO ABR Management включене до переліку за здійснення діяльності у секторі фінансових послуг російської економіки.

Внесення до списку санкцій передбачає, що все майно зазначених фізичних та юридичних осіб, яке знаходиться на території або під контролем США, буде заблоковане.

– Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано на 50 і більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам, також блокуються, – додається у повідомленні.

Усі операції американських осіб або всередині (або транзитом) США, які пов’язані з будь-якою власністю або інтересами у власності зазначених або іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або не звільнені від неї.

Джерело: U.S. Departament of State