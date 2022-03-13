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США ввели нові санкції проти найближчого оточення Путіна

Ілля Нежигай редактор стрічки
санкції

Уряд США запровадив нові санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів.

– Державний департамент, Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі здійснили додаткові масштабні дії в рамках нашої відповіді, разом із нашими союзниками та партнерами, на навмисну, неспровоковану та невиправдану війну Російської Федерації проти України.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що прагнуть того, щоб уряд Росії заплатив сувору економічну та дипломатичну ціну за вторгнення в Україну.

Так, санкції були спрямовані проти еліти, наближеної до президента Путіна:

  • Юрія Ковальчука включено до переліку згідно з указом 14024 за те, що він є або був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, компанії, власність та інтереси у власності якої заблоковані.
  • Кирило Ковальчук включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management – ​​організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані.
  • Дмитро Лебедєв включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані.
  • Володимир Княгінін включений до списку за те, що він був або був керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або членом ради директорів AO ABR Management, організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані.
  • Олена Георгієва, голова ради директорів Новікомбанку, включається до переліку за те, що вона є або була керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом ради директорів Уряду Російської Федерації.
  • Герман Білоус, член ради директорів Новікомбанку, вказується як керівник, посадова особа, старший виконавчий директор чи член ради директорів уряду Росії.
  • Андрій Сапєлін, член ради директорів Новікомбанку, включається до списку за те, що він є керівником, посадовцем, старшою посадовою особою або членом ради директорів уряду Російської Федерації.
  • Дмитро Вавулін, член ради директорів Новікомбанку, є керівником, посадовою особою, старшою посадовою особою або членом ради директорів уряду РФ.
  • Члени сім’ї Юрія та Кирила Ковальчука, які включаються до списку за те, що вони є подружжям чи повнолітніми дітьми особи, чия власність та інтереси у власності заблоковані: Тетяна Ковальчук, Борис Ковальчук, Степан Ковальчук, Кіра Ковальчук.
  • Управління AO ABR Management включене до переліку за здійснення діяльності у секторі фінансових послуг російської економіки.

Внесення до списку санкцій передбачає, що все майно зазначених фізичних та юридичних осіб, яке знаходиться на території або під контролем США, буде заблоковане.

– Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано на 50 і більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам, також блокуються, – додається у повідомленні.

Усі операції американських осіб або всередині (або транзитом) США, які пов’язані з будь-якою власністю або інтересами у власності зазначених або іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або не звільнені від неї.

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Джерело: U.S. Departament of State

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Фото: Dreamstime

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