У європейських офіційних осіб дедалі менше сподівань, що вдасться знайти дипломатичні канали для зупинення війни в Україні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Переговори між українськими та російськими дипломатами на цьому тижні не принесли прогресу. Безпечні шляхи евакуації з України неодноразово заперечувалися. Число загиблих серед цивільного населення продовжує зростати, і до кінця тижня обидві сторони обмінялися звинуваченнями у планованому застосуванні хімічної зброї.

У п’ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що у переговорах з Україною є певні позитивні зрушення. А ось американські та європейські офіційні особи та дипломати висловили глибокий скептицизм щодо переговорів. Ніхто не вважає, що дії Путіна сьогодні вказують на те, що російський лідер готовий знайти дипломатичний вихід із ситуації, щоб покласти край війні.

США та їхні союзники запровадили величезну кількість санкцій проти Росії у відповідь на її військове вторгнення до України. Але офіційні особи США не вірять, що якісь із цих санкцій змінять мислення Путіна.

Деякі країни намагалися взяти участь у дипломатичних спробах припинити війну в Україні. Але офіційні особи США кажуть, що єдино важливими гравцями є Україна та Росія.

Адже все зводиться до того, що готовий прийняти президент Зеленський і готовий прийняти президент Путін, сказав високопосадовець Держдепу.

Раніше президент України заявляв, що Росія здійснює геноцид українців, коли скидає бомби та знищує цивільні об’єкти.

Фото: kremlin.ru