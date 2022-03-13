Британський уряд хоче віддати майно російських олігархів для допомоги українцям

Велика Британія вивчає можливості використання будинків та майна російських громадян, які потрапили під санкції, у гуманітарних чи інших цілях.

Про це заявив британський міністр Кабінету Міністрів Майкл Гоув в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи можна використовувати будинки олігархів, які потрапили під санкції для розміщення українських біженців, Майкл Гоув сказав:

– Тут потрібно подолати досить високу юридичну планку, і ми не говоримо про постійну конфіскацію, але ми говоримо: “Ви потрапили під санкції. Ви підтримуєте Путіна. Цей будинок знаходиться тут, ви не маєте права користуватися ним або отримувати з нього прибуток, і, більше того, поки ви не користуєтеся ним або не отримуєте з нього прибуток, якщо ми можемо використати його для того, щоб допомогти іншим, давайте зробимо це, – сказав міністр.

На його думку, якщо багатство і вплив олігархів використовується для підтримки або втіхи президента РФ Володимира Путіна, то їм доведеться відповідати за наслідки.

– Процес введення санкцій включає ретельний аналіз того, хто має бути підданий санкціям… Ми діяли так швидко, як тільки могли, але мені здається, що якщо ми можемо використовувати ці активи до тих пір, поки хтось знаходиться під відповідними санкціями, то ми маємо це робити, – сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти більш ніж 800 найбільш значущих фізичних, юридичних осіб та дочірніх компаній Росії, включаючи банки, найближче оточення Володимира Путіна та олігархів.