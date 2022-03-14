У НАТО не повинні унеможливлювати варіант зі вбивством президента Росії Володимира Путіна, щоб уберегти цінності західного світу.

Про це заявив колишній командувач британських сухопутних військ полковник Річард Кемп.

– НАТО має розглянути всі варіанти, щоб усунути його від влади. Це може включати його вбивство, хоча це навряд чи можливо чи бажано, – сказав британський полковник.

Він вважає, що російський президент повинен принаймні постати перед судом за звинуваченням у військових злочинах.

– Найкраще, якщо Путіна буде зміщено, заарештовано і він постане перед судом, або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді, – сказав Річард Кемп.

Проте британський командувач вважає цей варіант дуже малоймовірним.

Відставний британський офіцер сказав, що хоча вбивство може бути неприйнятним для багатьох людей, воно також може бути єдиним способом закінчити війну і запобігти майбутнім конфліктам.

– Якщо справа дійде до вбивства, це може бути неприйнятним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та інших країнах і цілком може вбити в майбутньому, – сказав Річард Кемп.

Володимир Путін, на думку британського командувача, є законною метою для вбивства, оскільки, будучи верховним головнокомандувачем російських військ, віддав наказ про незаконну агресивну війну.

– Наш уряд планував убивство Адольфа Гітлера під час Другої світової війни. Якби він був усунений, а не умиротворений наприкінці 1930-х років, ми не постраждали б від конфлікту, в якому загинуло 70 мільйонів людей, – сказав британський офіцер, порівнявши Путіна з німецьким диктатором.

Він також порівняв президента РФ з Усамою бен Ладеном та главою Ісламської держави Абу Бакр аль-Багдаді, які становили пряму загрозу для Заходу.

– Усіх вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін є постійною і смертельною загрозою, яка зберігатиметься, поки він перебуває при владі, – сказав він.

Британський командувач назвав пріоритетом Заходу – сприяння усуненню Володимира Путіна

– Якщо на олігархів Путіна буде чинений достатній тиск, це може призвести до палацового перевороту, – заявив Річард Кемп.

Нагадаємо, раніше американський сенатор Ліндсі Грєм заявив, що хтось має вбити Володимира Путіна, щоб позбавити світ проблем, які створює президент Росії.