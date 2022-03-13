В Ірпені російські війська вбили журналіста The New York Times – начальник управління поліції

В Ірпені російсько-окупаційні війська вбили 51-річного кореспондента The New York Times. Ще одного журналіста поранили, його намагаються вивести з зони бойових дій.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що загарбники розстріляли журналіста відомого ЗМІ.

– Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про злочини російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times. Ще один журналіст поранений, – повідомив він.

Начальник управління Нацполіції наголосив, що громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора.

Стало відомо, що другого пораненого журналіста з США доставили в Охматдит. Він з колегами потрапив під обстріли російських військ в Ірпені. Зараз лікарі надають медичну допомогу працівнику ЗМІ.

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Фото: Андрій Нєбитов