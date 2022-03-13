Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ / Світові новини

В районі посольства США в Іраці завдали ракетних ударів

Ілля Нежигай редактор стрічки
В районі посольства США в Іраці завдали ракетних ударів

В місті Ербіль, що на півночі Іраку, впали декілька ракет в районі консульства Сполучених Штатів Америки.

Як повідомив губернатор регіону, наразі невідомо, чи були ціллю ракет консульство США або ж місцевий міжнародний аеропорт.

Було чути понад три вибухи, але, за словами заступника міністра Хіви Афанді, міжнародний аеропорт Ербіля, де розміщені американські військові сили, не був метою.

Голова відділу зв’язків із іноземними ЗМІ Курдистану Лоук Гафурі також повідомив, що було чути понад три вибухи. Він додав, що сили безпеки розслідують інцидент.

Повідомлень про жертви серед цивільного населення та американських військових не надходило.

Хіви Афанді дав уточнення щодо ракетного удару на своїй сторінці у Twitter.

– Ракети, використані цього разу, були іншими, більшими, точнішими і, я вважаю, вимагають відповідних систем запуску, – написав він.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі також відреагував на напад.

– Агресія, спрямована на місто Ербіль посіяла страх серед його мешканців, що є замахом на безпеку нашого народу. Я обговорив ці події з прем’єр-міністром РПК. Наші сили безпеки проведуть розслідування та твердо протистоятимуть будь-яким загрозам нашому народу, – повідомив Мустафа аль-Каміді.

Водночас журналіст Kurdistan24 Барзан Садік повідомив, що студію телеканалу також постраждала внаслідок ударів. Зазначимо, що згідно з даними Google Maps, студія знаходиться в протилежному районі міста.

Наразі жодна зі сторін поки що не взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл.

Ербіль – столиця курдського регіону, неодноразово ставав об’єктом нападів.

Минулого року безпілотники, начинені вибухівкою, завдали удару поблизу столиці курдського регіону Іраку, де будується консульство США. Американські інтереси в Іраку, включаючи об’єкти, де розміщуються війська, що входять до міжнародної коаліції по боротьбі з Ісламською державою, неодноразово зазнавали нападів.

Американські війська, розміщені в міжнародному аеропорту Ербіля, були атаковані двома безпілотниками у 20-ті роковини терактів 11 вересня, внаслідок чого почалось вторгнення США до Іраку.

Аеропорт Ербіля також є базою для коаліції антиекстремістських сил.

Читайте
Що таке фосфорні бомби та які наслідки їх застосування

Джерела: MENA, Jerusalem Post, Hiwa Afandi

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка