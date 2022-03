В районі посольства США в Іраці завдали ракетних ударів

В місті Ербіль, що на півночі Іраку, впали декілька ракет в районі консульства Сполучених Штатів Америки.

Як повідомив губернатор регіону, наразі невідомо, чи були ціллю ракет консульство США або ж місцевий міжнародний аеропорт.

Було чути понад три вибухи, але, за словами заступника міністра Хіви Афанді, міжнародний аеропорт Ербіля, де розміщені американські військові сили, не був метою.

Голова відділу зв’язків із іноземними ЗМІ Курдистану Лоук Гафурі також повідомив, що було чути понад три вибухи. Він додав, що сили безпеки розслідують інцидент.

Повідомлень про жертви серед цивільного населення та американських військових не надходило.

Хіви Афанді дав уточнення щодо ракетного удару на своїй сторінці у Twitter.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі також відреагував на напад.

The aggression which targeted the dear city of Erbil and spread fear amongst its inhabitants is an attack on the security of our people.

I discussed these developments with the KRG PM. Our security forces will investigate and stand firm against any threats towards our people.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 13, 2022