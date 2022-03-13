В районі посольства США в Іраці завдали ракетних ударів

В місті Ербіль, що на півночі Іраку, впали декілька ракет в районі консульства Сполучених Штатів Америки.

Як повідомив губернатор регіону, наразі невідомо, чи були ціллю ракет консульство США або ж місцевий міжнародний аеропорт.

Було чути понад три вибухи, але, за словами заступника міністра Хіви Афанді, міжнародний аеропорт Ербіля, де розміщені американські військові сили, не був метою.

Голова відділу зв’язків із іноземними ЗМІ Курдистану Лоук Гафурі також повідомив, що було чути понад три вибухи. Він додав, що сили безпеки розслідують інцидент.

Повідомлень про жертви серед цивільного населення та американських військових не надходило.

Хіви Афанді дав уточнення щодо ракетного удару на своїй сторінці у Twitter.

– Ракети, використані цього разу, були іншими, більшими, точнішими і, я вважаю, вимагають відповідних систем запуску, – написав він.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі також відреагував на напад.

– Агресія, спрямована на місто Ербіль посіяла страх серед його мешканців, що є замахом на безпеку нашого народу. Я обговорив ці події з прем’єр-міністром РПК. Наші сили безпеки проведуть розслідування та твердо протистоятимуть будь-яким загрозам нашому народу, – повідомив Мустафа аль-Каміді.

The aggression which targeted the dear city of Erbil and spread fear amongst its inhabitants is an attack on the security of our people.

I discussed these developments with the KRG PM. Our security forces will investigate and stand firm against any threats towards our people. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 13, 2022

Водночас журналіст Kurdistan24 Барзан Садік повідомив, що студію телеканалу також постраждала внаслідок ударів. Зазначимо, що згідно з даними Google Maps, студія знаходиться в протилежному районі міста.

Наразі жодна зі сторін поки що не взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл.

Ербіль – столиця курдського регіону, неодноразово ставав об’єктом нападів.

Минулого року безпілотники, начинені вибухівкою, завдали удару поблизу столиці курдського регіону Іраку, де будується консульство США. Американські інтереси в Іраку, включаючи об’єкти, де розміщуються війська, що входять до міжнародної коаліції по боротьбі з Ісламською державою, неодноразово зазнавали нападів.

Американські війська, розміщені в міжнародному аеропорту Ербіля, були атаковані двома безпілотниками у 20-ті роковини терактів 11 вересня, внаслідок чого почалось вторгнення США до Іраку.

Аеропорт Ербіля також є базою для коаліції антиекстремістських сил.

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Джерела: MENA, Jerusalem Post, Hiwa Afandi