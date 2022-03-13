Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 18 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ / Світові новини

Застосування РФ хімічної зброї проти України змусить НАТО переглянути свою позицію – Дуда

Юлія Соколова редакторка стрічки
Анджей Дуда

Якщо Росія застосує проти України зброю масового ураження, зокрема хімічну зброю, це може спонукати НАТО переглянути свою позицію невтручання у воєнний конфлікт.

Таку думку висловив в інтерв’ю британському агентству ВВС президент Польщі Анджей Дуда.

У польського лідера запитали, чи, на його думку, президент РФ Володимир Путін може готуватися до застосування хімічної зброї проти України. У відповідь Дуда заявив, що господар Кремля в нинішніх умовах може використати “що завгодно”.

– Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви запитуєте мене, чи може Путін використати хімічну зброю, я думаю, що Путін зараз може використати будь-що, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації… Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє, – наголосив президент Польщі.

У Дуди також запитали, чи стане своєрідною “червоною лінією” для НАТО застосування Путіним хімічної зброї проти України, і чи втрутиться Альянс у ситуацію після цього.

У відповідь президент Польщі заявив, що НАТО в такому разі доведеться втрутитися та серйозно подумати, що робити, оскільки ситуація стане небезпечною для всього світу.

– Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Що він не застосує зброю масового ураження, ні хімічну, ні біологічну, ні будь-який вид ядерної зброї. Всі сподіваються, що цього не станеться. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію. Звичайно, НАТО… доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, оскільки тоді це стане небезпечним не лише для Європи, але й для всього світу, – заявив Дуда.

Варто зазначити, що генсек НАТО Єнс Столтенберг в одному з інтерв’ю заявив, що РФ може планувати в Україні атаки з використанням хімічної зброї.

– Тепер, коли були зроблені ці фейкові твердження (брехливі заяви РФ про начебто лабораторії хімічної та біологічної зброї в Україні, – Ред.), ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню… Це було б військовим злочином, – наголосив Столтенберг.

Він закликав Москву припинити війну та вивести війська з України.

Як відомо, НАТО не погоджується закривати небо над Україною (запроваджувати безпольотну зону). Київ неодноразово просив про це, щоб припинити російські ракетні удари по українським містам.

Крім того, в Альянсі неодноразово наголошували, що його війська не братимуть участі у війні в Україні.

Тим часом російська пропаганда почала поширювати фейк, що в Україні начебто наявні лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї.

Президент України Володимир Зеленський спростував російські фейки про розробку зброї масового ураження в нашій державі. Він наголосив, що подібні заяви РФ непокоять, оскільки вони розкривають наміри Москви.

У Пентагоні також спростовували російський фейк про начебто розробку в Україні біологічної зброї.

Читайте
Росія поширює брехню про біологічну зброю в Україні - Держдеп США

Джерело: BBC, Die Welt

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка