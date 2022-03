Якщо Росія застосує проти України зброю масового ураження, зокрема хімічну зброю, це може спонукати НАТО переглянути свою позицію невтручання у воєнний конфлікт.

Таку думку висловив в інтерв’ю британському агентству ВВС президент Польщі Анджей Дуда.

У польського лідера запитали, чи, на його думку, президент РФ Володимир Путін може готуватися до застосування хімічної зброї проти України. У відповідь Дуда заявив, що господар Кремля в нинішніх умовах може використати “що завгодно”.

У Дуди також запитали, чи стане своєрідною “червоною лінією” для НАТО застосування Путіним хімічної зброї проти України, і чи втрутиться Альянс у ситуацію після цього.

У відповідь президент Польщі заявив, що НАТО в такому разі доведеться втрутитися та серйозно подумати, що робити, оскільки ситуація стане небезпечною для всього світу.

If Vladimir Putin uses weapons of mass destruction, that would be a “game changer”, Poland’s President says

Andrzej Duda tells #Raworth if Russia used chemical, biological or nuclear weapons, Nato would “have to think seriously about what to do”

https://t.co/0ybNwOyuTr pic.twitter.com/DQ2HB8pJtH

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 13, 2022