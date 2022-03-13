Якщо Росія застосує проти України зброю масового ураження, зокрема хімічну зброю, це може спонукати НАТО переглянути свою позицію невтручання у воєнний конфлікт.

Таку думку висловив в інтерв’ю британському агентству ВВС президент Польщі Анджей Дуда.

У польського лідера запитали, чи, на його думку, президент РФ Володимир Путін може готуватися до застосування хімічної зброї проти України. У відповідь Дуда заявив, що господар Кремля в нинішніх умовах може використати “що завгодно”.

– Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви запитуєте мене, чи може Путін використати хімічну зброю, я думаю, що Путін зараз може використати будь-що, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації… Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє, – наголосив президент Польщі.

У Дуди також запитали, чи стане своєрідною “червоною лінією” для НАТО застосування Путіним хімічної зброї проти України, і чи втрутиться Альянс у ситуацію після цього.

У відповідь президент Польщі заявив, що НАТО в такому разі доведеться втрутитися та серйозно подумати, що робити, оскільки ситуація стане небезпечною для всього світу.

– Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Що він не застосує зброю масового ураження, ні хімічну, ні біологічну, ні будь-який вид ядерної зброї. Всі сподіваються, що цього не станеться. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію. Звичайно, НАТО… доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, оскільки тоді це стане небезпечним не лише для Європи, але й для всього світу, – заявив Дуда.

If Vladimir Putin uses weapons of mass destruction, that would be a “game changer”, Poland’s President says Andrzej Duda tells #Raworth if Russia used chemical, biological or nuclear weapons, Nato would “have to think seriously about what to do”

https://t.co/0ybNwOyuTr pic.twitter.com/DQ2HB8pJtH — BBC Politics (@BBCPolitics) March 13, 2022

Варто зазначити, що генсек НАТО Єнс Столтенберг в одному з інтерв’ю заявив, що РФ може планувати в Україні атаки з використанням хімічної зброї.

– Тепер, коли були зроблені ці фейкові твердження (брехливі заяви РФ про начебто лабораторії хімічної та біологічної зброї в Україні, – Ред.), ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню… Це було б військовим злочином, – наголосив Столтенберг.

Він закликав Москву припинити війну та вивести війська з України.

Як відомо, НАТО не погоджується закривати небо над Україною (запроваджувати безпольотну зону). Київ неодноразово просив про це, щоб припинити російські ракетні удари по українським містам.

Крім того, в Альянсі неодноразово наголошували, що його війська не братимуть участі у війні в Україні.

Тим часом російська пропаганда почала поширювати фейк, що в Україні начебто наявні лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї.

Президент України Володимир Зеленський спростував російські фейки про розробку зброї масового ураження в нашій державі. Він наголосив, що подібні заяви РФ непокоять, оскільки вони розкривають наміри Москви.

У Пентагоні також спростовували російський фейк про начебто розробку в Україні біологічної зброї.

Джерело: BBC, Die Welt