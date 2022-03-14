Російська православна церква в Амстердамі оголосила про неможливість функціонування в межах Московського патріархату та забезпечення духовно безпечного середовища для своїх вірян.

Парафіальна рада під час позачергового засідання підтримала цей крок духовенства та запропонувала винести пропозицію про канонічне звільнення на загальні парафіальні збори 26 березня.

Митрополит Бельгії, Нідерландів та Люксембургу вже заявив про готовність розглянути це прохання та запросив канонічне звільнення від архієпископа Єлисея.

– Це рішення надзвичайно болюче та складне для всіх небайдужих, – зауважили в Російській православній церкві в Амстердамі.

Процедура відходу від Московського патріархату в Амстердамі почалась після початку повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Російська православна церква в Амстердамі

Фото: Російська православна церква в Амстердамі