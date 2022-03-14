СБУ перехопила розмову російських військових, які намагаються прорватися під Сумами

Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, які намагаються прорватися у Сумській області.
– Російсько-окупаційні війська – одна з “найсиніших” армій світу. Так про своїх “колег” каже один із путінських загарбників, – зазначили у СБУ.
Найманець Російської Федерації у відвертій манері не лише розповів про ситуацію у своєму підрозділі, а до того ж зізнався про наміри на дезертирство.
Він хотів зникнути разом з пораненим старшиною та призовниками, яких начебто “немає в Україні” і яких терміново планують евакуювати через загрозу ракетного удару.
– Ще менше довіри викликає у нього командир полку. Мало того, що той завжди “синій”, то ще й у полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося лише 18. Тож дивується, за що командиру достроково вручили звання полковника і героя РФ, – наголосили у СБУ.