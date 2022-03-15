Ізраїль зупинив безвізовий режим та впровадив систему електронних дозволів МВС на в’їзд для громадян України. Про зміну правил в’їзду повідомило посольство України в Ізраїлі.

Відтепер прибуття до Ізраїлю та посадка на рейси здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС. На сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу.

Також встановлені квоти для 5 тис. громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квот Ізраїль вже прийняв.

Якщо українець хоче приїхати до Ізраїлю на запрошення, громадянин Ізраїлю зобовʼязаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.

Крім цього, Ізраїль не прийматиме біженців з України.

– Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну, – наголошує посольство.

Варто зазначити, що глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував, що такі дії Ізраїлю викликають подив. Він назвав таке рішення недружнім кроком та закликав скасувати нововведення.