Оператор Fox News був вбитий під Києвом

Під час повномасштабної війни, яку Росія розв’язала на території України, було вбито ще одного співробітника іноземної преси.

Як повідомив американський телеканал Fox News, йдеться про їхнього оператора П’єра Закржевського.

– Ветеран війни Закржевскі працював із кореспондентом Бенджаміном Холлом, коли під Києвом їхній автомобіль потрапив під обстріл, – йдеться у повідомленні.

Раніше оператор висвітлював війни в Іраку, Афганістані та Сирії, однак свій життєвий шлях П’єр Закржевскі закінчив в Україні.

– П’єр Закржевскі був абсолютною легендою у своїй справі і його втрата – руйнівна, – повідомив телеканал.

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Сумна звістка про гибель співробітника преси трапилась після того, як 13 березня американського журналіста Рено Брента застрелили під Києвом. Метою журналістів були зйомки воєнних дій Російської Федерації на території України.

Згодом в українському МВС розповіли подробиці загибелі американського журналіста.

Фото: Fox News